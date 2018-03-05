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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

وافدين يسرقان مدرسة ثانوية للبنين

وافدين يسرقان مدرسة ثانوية للبنين
علي العنزي(صدى):

تمكنت شرطة محافظة طبرجل، اليوم الإثنين، من القبض على وافدين سرقا مدرسة ثانوية للبنين أحدهما مصري والآخر سوري.

من جانبه قال الناطق لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، إن أحد المواطنين قد أبلغ دوريات الأمن بمحافظة القريات عن قيام أربعة أشخاص بالعقد الثاني من العمر بدخول منزله بقصد السرقة بعد كسر قفل أحد الأبواب وعند مشاهدتهم له لاذوا بالفرار وجرى القبض عليهم بالقرب من الموقع وتم إيقافهم واشعار النيابة العامة بالمحافظة بحكم الاختصاص، ولا يزال التحقيق جار.

 


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