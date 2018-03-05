طيران الإخلاء الطبي ينقل حالة حرجة إلى مستشفى الملك فهد

تركي السالم(صدى):

تولى طيران الإخلاء الطبي التابع للقوات البحرية ، مساء اليوم الإثنين ، مهمة نقل حالة حرجة لمواطن في العقد الثالث من العمر ، يعاني من صعوبة في التنفس ، وتوقف وظائف الكلى .

ونقل طيران الإخلاء ، الشاب ، من مستشفى فرسان العام إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، حيث تم نقل الحالة في غضون 17 دقيقة .

ومن جانبه ، وجه مدير مستشفى فرسان عثمان مهدي ، شكره لقائد القوات البحرية العميد علي الغانمي ، لتجاوبه السريع باستمرار ، وبالتنسيق الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ، بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالله النجمي .