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طيران الإخلاء الطبي ينقل حالة حرجة إلى مستشفى الملك فهد

طيران الإخلاء الطبي ينقل حالة حرجة إلى مستشفى الملك فهد
تركي السالم(صدى):

تولى طيران الإخلاء الطبي التابع للقوات البحرية ، مساء اليوم الإثنين ، مهمة نقل حالة حرجة لمواطن في العقد الثالث من العمر ، يعاني من صعوبة في التنفس ، وتوقف وظائف الكلى .

ونقل طيران الإخلاء ، الشاب ، من مستشفى فرسان العام إلى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، حيث تم نقل الحالة في غضون 17 دقيقة .

ومن جانبه ، وجه مدير مستشفى فرسان عثمان مهدي ، شكره لقائد القوات البحرية العميد علي الغانمي ، لتجاوبه السريع باستمرار ، وبالتنسيق الطبي بمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ، بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالله النجمي .

 


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