تفاصيل مسرحية ” سلم نفسك ” التي يحضرها ولي العهد والسيسي

عادل الحربي (صدى):

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، العرض المسرحي الخاص في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويناقش العرض المسرحي الذي حمل عنوان ” سلم نفسك ” ، السلبيات التي طرأت على المجتمع المصري، التي تتمثل في العنف ضد المرأة، وتحول العلاقات الأسرية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثيرها على الواقع، وغيرها من المشكلات التي أصابت المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

يهدف العرض، الذي يعد مشروع تخرج ونتاج ورشة الارتجال والتمثيل المسرحي للدفعة الثالثة من طلبة استوديو مركز الإبداع الفني، إلى منح طاقة إيجابية للجمهور، من خلال الكوميديا التي تعتمد على النقد الإيجابي الخالي من التشفي، النقد القائم على البناء وليس الهدم.