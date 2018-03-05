زخم إعلامي حول زيارة ولي العهد إلى مصر

نايف السالم(صدى):

شهدت زيارة ولي العهد لمصر زخم إعلامي كبير, حيث قام عدد من كبير من الصحف والقنوات الإعلامية المصرية بالحديث حول هذه الزيارة, وما يترتب عليها من مكاسب سياسية وإقتصادية وعربية.

وفي هذا السياق وصفت جريدة الأهرام المصرية الدولتان المصرية والسعودية بـ ” الدولتان الاكبر ” , واشارت اليوم السابع للزيارة بعنوان ” السعودية في عز شبابها ” , كما قالت صحيفة المصري اليوم أن التعاون الاقتصادي الملف الاهم.

واضاف الإعلامي المصري عمرو اديب أن ولي العهد السعودي أحدث تغييراً كبيراً داخل المجتمع السعودي, بينما قال الكاتب محمود الضبع أن الزيارة تأكيد لعلاقات البلدين الوثيقة.