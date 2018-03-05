التعاون يهزم الاتحاد بخماسية

ماجد الأشرم(صدى):

نجح نادي التعاون في تحقيق الفوز على نظيره الاتحاد ، خلال لقاء مساء اليوم الإثنين ، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 المؤجلة ، من بطولة دوري المحترفين ، بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط .

وافتتح تسديد الأهداف لاعب الاتحاد فهد الأنصاري في الدقيقة الخامسة من المباراة ، في شباك التعاون ، ليليه هدف أحمد العكايشي لصالح العميد في الدقيقة الـ 62 من عمر الشوط الثاني .

وسجل اللاعب سيدريك أميسي هدفين لصالح التعاون ، في الدقائق الـ 9 من بداية الشوط الأول ، والـ 77 من الشوط الثاني ، ليسدد عبدالفتاح آدم هدفين إضافيين للفريق في الدقائق الـ 13 من عمر الشوط الأول ، والـ 39 من نفس الشوط ، واختتم الفريق تسجيل الأهداف بهدف خامس في الدقيقة الـ 94 من نهاية المباراة ، للاعب سعيد الدوسري .