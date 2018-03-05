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بالفيديو.. تأثر المتبرع بالكلى للطفلة ” نورة ” على الهواء

بالفيديو.. تأثر المتبرع بالكلى للطفلة ” نورة ” على الهواء
حمود العنزي (صدى):

أثارت كلمات والدة الطفلة نورة المستفيدة من زراعة الكلى، مشاعر المتبرع سعود العنزي حتى ذرف دموعه على الهواء مباشرة، خلال برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” ام بي سي ” .

وقدمت والدة نورة، الشكر للمتبرع، قائلة: ” إن ابنتها كانت بمثابة الميتة، ولكن الفضل بعد ربنا و سعود أحياها ” ، مؤكدة أنها لا تنسى فضله حتى الممات.

وعن سبب تأثره، أكد ” العنزي ” ، أنه سعيد بتبرعه للطفلة، لاسيما وأنها يتيمة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 ساعات

جزائه ان شاء الله رايح يشوفه بلدنيا قبل الاخره بإذنه
الله يكثر من امثاله انسانيته فاقت الكل

[ عدد التعليقات: 3446 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يكتب له الاجر ويعطيه الصحه … بلدنا مليانه خير وفاعلين خير و الحمدلله 💖

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين

رجل ونعم فيه الله يكتب اجره

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