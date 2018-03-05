بالفيديو.. تأثر المتبرع بالكلى للطفلة ” نورة ” على الهواء

حمود العنزي (صدى):

أثارت كلمات والدة الطفلة نورة المستفيدة من زراعة الكلى، مشاعر المتبرع سعود العنزي حتى ذرف دموعه على الهواء مباشرة، خلال برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” ام بي سي ” .

وقدمت والدة نورة، الشكر للمتبرع، قائلة: ” إن ابنتها كانت بمثابة الميتة، ولكن الفضل بعد ربنا و سعود أحياها ” ، مؤكدة أنها لا تنسى فضله حتى الممات.

وعن سبب تأثره، أكد ” العنزي ” ، أنه سعيد بتبرعه للطفلة، لاسيما وأنها يتيمة.