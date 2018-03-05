بالفيديو.. تأثر المتبرع بالكلى للطفلة ” نورة ” على الهواء
أثارت كلمات والدة الطفلة نورة المستفيدة من زراعة الكلى، مشاعر المتبرع سعود العنزي حتى ذرف دموعه على الهواء مباشرة، خلال برنامج ” معالي المواطن ” ، المذاع على فضائية ” ام بي سي ” .
وقدمت والدة نورة، الشكر للمتبرع، قائلة: ” إن ابنتها كانت بمثابة الميتة، ولكن الفضل بعد ربنا و سعود أحياها ” ، مؤكدة أنها لا تنسى فضله حتى الممات.
وعن سبب تأثره، أكد ” العنزي ” ، أنه سعيد بتبرعه للطفلة، لاسيما وأنها يتيمة.
سعود العنزي يتأثر على الهواء المباشرة بعد اتصال والدة الطفلة المستفيدة من كليته#معالي_المواطن pic.twitter.com/MkvGJlEafY
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٥ مارس، ٢٠١٨
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25755 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجزاه خير الجزاء. ويعطيه الصحه والعافيه ويلبس نوره الصحه والعافيه. ويشفي كل مريض يارب العالمين
عش الواقع[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 4 ساعات
جزائه ان شاء الله رايح يشوفه بلدنيا قبل الاخره بإذنه
الله يكثر من امثاله انسانيته فاقت الكل
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3446 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكتب له الاجر ويعطيه الصحه … بلدنا مليانه خير وفاعلين خير و الحمدلله 💖
الحربي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 2 ساعتين
رجل ونعم فيه الله يكتب اجره