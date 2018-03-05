” الجبير ” يؤكد أهمية زيارة ولي العهد إلى بريطانيا
أكد وزير الخارجية عادل الجبير ، إن ” البريكيست ” لا يفقد جاذبية بريطانيا كوجهة استثمارية .
وأشار ” الجبير ” ، إلى احتمالية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بشأن عدد من القضايا ، خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إلى بريطانيا ، مضيفًا أن هذه الزيارة ستنقل العلاقات مع بريطانيا إلى مستوى أعلى .
وشدد وزير الخارجية ، على عدم وجود خلافات بين المملكة والإمارات في اليمن .
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 4 ساعات
باذن الله خطوات ثابتة لا نهاب الاعلام الماجور لنا غايات واهداف وسوف نحققها والمال المشبوه يرش في عيون الاعلام عن طريق حملات ماجوره الستكر لاصق 1000 باوند ضدنا وضد زياره ولي العهد حماه الله والسئوال من الذي يدفع والكل يعلم من هم مدراء تلك الحملات المعاديه ابواق الشياطين.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25755 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب