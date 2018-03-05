” الجبير ” يؤكد أهمية زيارة ولي العهد إلى بريطانيا

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الخارجية عادل الجبير ، إن ” البريكيست ” لا يفقد جاذبية بريطانيا كوجهة استثمارية .

وأشار ” الجبير ” ، إلى احتمالية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بشأن عدد من القضايا ، خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، إلى بريطانيا ، مضيفًا أن هذه الزيارة ستنقل العلاقات مع بريطانيا إلى مستوى أعلى .

وشدد وزير الخارجية ، على عدم وجود خلافات بين المملكة والإمارات في اليمن .