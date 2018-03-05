بالفيديو.. مدير زراعة الأعضاء يوضح كيفية التبرع بالأعضاء

عادل الحربي (صدى):

تحدث مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور فيصل الشاهين، إلى الإعلامي على العلياني، حول كيفية التبرع بالأعضاء، مشيرًا إلى أنه مازال المجتمع يعاني من فكرة التبرع بالأعضاء واعتبارها أنه شيء عيب ولا يجوز.

وأوضح الشاهين، أنه عندما يأتي إلينا المتبرع سواء الأب أو الأم في أغلب الأوقات يطلب عدم الإفصاح عن هويته، وذلك خوفًا من الملامة سواء من الأهل أو الأقارب.

وقال مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عبر برنامج معالي المواطن المذاع عبر فضائية mbc، إن هناك الآن ما يسمي ببطاقة التبرع لمن ينوي التبرع وهذا متاح الآن عبر الإنترنت مواقع الصحة، كما أنها يوجد ماكينات في انحاء المملكة تتيح عملية التبرع.

وأشار الشاهين، إلى أن هناك دراسات تجري لتسريع عملية التبرع، وتسهيل الإجراءات في أسرع وقت دون الإطالة على المتبرع.