سوق المال بالمملكة يقترب من تحول نوعي مارس الجاري

عادل الحربي (صدى):

أكد المتخصص بأنظمة الشركات والأوراق المالية، هشام العسكر، أن سوق الأسهم بالمملكة، أصبحت قريبة جدًا من الترقية والانضمام لمؤشرات الأسواق الناشئة ” فوتسيي ” ، هذا الشهر.

وأوضح ” العسكر ” ، أن ما يعزز هذا التوقع يرجع لحزمة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة خلال الفترة الماضية بشأن سوق المال، ومنها تطبيق وحدة التسعير الجديدة، وتسهيل إجراءات دخول الاستثمارات الأجنبية بالسوق وإطلاق سوق ” نمو ” وتشديد معايير الربحية على الشركات الخاسرة، وتطبيق المعايير الدولية، إلى جانب المزید من التحسینات علی نموذج الحفظ المستقل ” Independent Custody Model ICM ” ، الذي أبدت ” فوتسي راسل ” ، بعض التحفظ تجاهه الفترة الماضية.

وأضاف” العسكر ” : بلا شك سيتعبر نقلة ومنحى كبيرًا في اتجاه السوق وقيمته المستقبلية القريبة، وأيضًا ارتفاع نسبة الاستثمار المؤسسي طويل الأمد، وهو ما يمثل عاملاً مهمًا في خفض التذبذبات الحادة التي تعد سمة للأسواق الناشئة بالعالم ” .

وتوقع أن تكون أسهم القطاع المصرفي وشركات البتروكيماويات والقطاعات الخدمية كالاتصالات وبعض شركات الأغذية والصناعة في صدارة الشركات التي ستنضم للمؤشر نظرا لقوتها المالية.

وقال إنه من المتوقع أن يجذب انضمام سوق الأسهم لمؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، نحو 3.5 مليار دولار من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المدفوعة بالثقة بقطاعات السوق وشركاته الكبرى التي ستدرج بالمرحلة الأولى على المؤشر.