بالفيديو.. مواطن يلقي قصيدة على لسان الطفلة نورة تناشد بها الملك سلمان
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، مقطع فيديو، لسعود العنزي المتبرع بأحد أعضاءه وهو يلقي قصيدة على لسان الطفلة نورة تناشد بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
ويذكر أن سعود العنزي تبرع بكليته لفتاة يتيمة لا يعرفها مطلقًا، وتم منحه في محافظة الخرج، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
سعود العنزي يلقي قصيدة على لسان الطفلة نورة تناشد بها الملك سلمان#معالي_المواطن pic.twitter.com/agX3HUFtt3
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) March 5, 2018
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