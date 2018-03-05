” آل الشيخ ” غاضب من التحكيم الآسيوي

ماجد محمد(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن استيائه من التحكيم في مباراة اليوم للأهلي أمام الغرافة القطري ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الآسيوي .

وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، ” لاجديد في التحكيم الاسيوي ! ” .