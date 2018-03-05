” آل الشيخ ” غاضب من التحكيم الآسيوي
أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن استيائه من التحكيم في مباراة اليوم للأهلي أمام الغرافة القطري ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الآسيوي .
وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، ” لاجديد في التحكيم الاسيوي ! ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 4 ساعات
من زمان دا حاصل و حسبي الله عليهم
ابو وليد[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهلال هو السبب تعودو حكام آسيا يظلموه ومافيه احد يتكلم بل على العكس فئه المسياريه يدعمون اي ظلم على الهلال ويمكن اليوم لخبط الحكم الآسيوي بين الضفدع والحوت