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” آل الشيخ ” غاضب من التحكيم الآسيوي

” آل الشيخ ” غاضب من التحكيم الآسيوي
ماجد محمد(صدى):

أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، عن استيائه من التحكيم في مباراة اليوم للأهلي أمام الغرافة القطري ، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الآسيوي .

وقال ” آل الشيخ ” ، عبر حسابه الرسمي على تويتر ، ” لاجديد في التحكيم الاسيوي ! ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 4 ساعات

من زمان دا حاصل و حسبي الله عليهم

[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 2 ساعتين

الهلال هو السبب تعودو حكام آسيا يظلموه ومافيه احد يتكلم بل على العكس فئه المسياريه يدعمون اي ظلم على الهلال ويمكن اليوم لخبط الحكم الآسيوي بين الضفدع والحوت

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