بالصور.. بلدية العويقيلة تنهي خطر خفس الحمراء

نايف السالم(صدى):

كشفت بلدية العويقيلة، عن تجاوبها مع مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح وجود خطر أحد الخفوس الأرضية يُعرف باسم ” خفس الحمراء ” يهدد حياة المتنزهين والمارين عبر الطرق البرية جنوب المحافظة نحو 60 كم.

وتوجهت البلدية، إلى الموقع لإنهاء الخطر، بعمل ساتر ترابي حول الخفس لمنع وصول السيارات إليه، ومنع وقوع الخطر، وذلك بتوجيه ومتابعة من محافظ العويقيلة، حسين بن عبدالرحمن الدغيم، ورئيس بلدية محافظة العويقيلة محمد بن هلان الوردة، بالتعاون مع الدفاع المدني بالمحافظة.

وأعرب الوردة، عن شكره وتقديره لمقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من اهتمام وتوجيهات، مؤكدًا أن البلدية تعمل وفق توجيهاته الكريمة وتسخير كافة الإمكانيات بما يخدم المواطن الكريم.