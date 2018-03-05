تواضروس الثاني يكشف حقيقة إنشاء كنيسة في المملكة
كشف تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ، حقيقة ما تردد حول إنشاء كنيسة إرثوذكسية في المملكة ، حيث نفى صحة هذا الأمر .
وأكد ” تواضروس ” ، إن اللقاء مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية لم يتطرق إلى هذا الأمر ، مشددًا على عدم طلبه لإنشاء كنيسة مطلقًا .
وحرص على توجيه الشكر لسمو ولي العهد لزيارته الكاتدرائية ، لافتًا إلى أن ما يقوم به من إصلاحات في المملكة يستحق الشكر .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفينا شركم
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(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6432 ] نشر منذ 4 ساعات
ارض الحرمين الشريفين ومهبط الوحي ومنبع الرساله المحمديه لا يبنى بها كنيسه ولا معبد تلمح تلحن اسكت وخليك عاقل اخر الزمن نفتح أسواق لبيع وتجارة الحنازير اعقل ولا عاد نسمعها منك ثاني مره O K الحمد لله (( مرقس ))
السلام عليك يانبي الله وخاتم المرسلين ياخيرة الله من خلقه اشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وجاهدة في الله حق جهاد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25755 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يكفينا شرك انت وذا القدح فو ح فوق راسك
ان شاء الله تعالى ما يكون عندنا غير المساجد
بس خلك انت وكنيستك في مكانك
وعضنا بسكاتك
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6432 ] نشر منذ 4 ساعات
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدآ رسول الله
يامرقس العفاريت عشم ابليس في الجنه انك تبني كنيسه في السعوديه بس قبل ماتنام تغطى كويس يابيه الباشا
محمد[ عدد التعليقات: 2352 ] نشر منذ 4 ساعات
كل شي جايز
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27202 ] نشر منذ 1 ساعة
بها الزمن معد نستغرب شي😐
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 59 دقيقة
وربعنا ليه أساساً يقابلو وجه العنز ذَا
وش يبون يقابلونه
ماسواها احد من ملوكنا اول مع المصاروه
ليه ذَا المره ذَا وجه العنز الي بالصوره يقابلونه
احذفو داري الله المستعان
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 263 ] نشر منذ 59 دقيقة
وربعنا ليه أساساً يقابلو وجه العنز ذَا
وش يبون يقابلونه
ماسواها احد من ملوكنا اول مع المصاروه
ليه ذَا المره ذَا وجه العنز الي بالصوره يقابلونه
احذفو داري الله المستعان
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3446 ] نشر منذ 36 دقيقة
المفروض ياخذو الاذن منك ياشايب 😏
خليك في حالك وايش فهمك بهذي المواضيع انت حدك حوش بيتكم 😏
المر[ عدد التعليقات: 762 ] نشر منذ 17 دقيقة
ذولا هم الاقباط في مصر الرسول صل الله عليه وسلم قال اذا فتح الله عليكم مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم نسبا وصهرا وزوجته ماريا قبطيه اهداها له ملك الاقباط المقوقس في مصر