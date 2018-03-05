تواضروس الثاني يكشف حقيقة إنشاء كنيسة في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشف تواضروس الثاني بابا الإسكندرية ، حقيقة ما تردد حول إنشاء كنيسة إرثوذكسية في المملكة ، حيث نفى صحة هذا الأمر .

وأكد ” تواضروس ” ، إن اللقاء مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية لم يتطرق إلى هذا الأمر ، مشددًا على عدم طلبه لإنشاء كنيسة مطلقًا .

وحرص على توجيه الشكر لسمو ولي العهد لزيارته الكاتدرائية ، لافتًا إلى أن ما يقوم به من إصلاحات في المملكة يستحق الشكر .