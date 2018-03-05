بالفيديو.. الفراج يكشف إحصائية الحضور الجماهيري في الملاعب منذ 2011
أعلن الإعلامي وليد الفراج، عن إحصائية عدد جماهير أندية الدوري الأربعة الكبار، الحاضرة في الملاعب لمشاهدة المباريات، منذ عام 2011 حتى الموسم الحالي.
وطبقا للإحصائية التي عرضت في برنامج ” أكشن يا دوري ” ، والتي اعتمدت على عدد التذاكر المبيعة، بلغ عدد جمهور نادي الاتحاد خلال تلك الفترة 1.740 مليون، الأهلي 1.678 مليون، الهلال 1.110 مليون، النصر 860 ألفًا.
وأوضح ” الفراج ” ، أن الإحصائية أفادت بأن جمهور الاتحاد الحاضر في الملعب يبلغ مجموع جماهير ناديي الهلال والنصر معًا تقريبا، كما أن عدد الجماهير الحاضرة لجميع الأندية مجتمعة كسر حاجز 8 ملايين مشجع.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: #الاتحاد يملك حضور جماهيري يساوي مجموع حضور #الهلال و #النصر مجتمعين ..
محمد البكر: لماذا لا يتوازن ذلك مع الأرقام في مبادرة #ادعم_ناديك ؟ pic.twitter.com/K1ZPR4cqEH
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) March 4, 2018
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