بالفيديو.. الفراج يكشف إحصائية الحضور الجماهيري في الملاعب منذ 2011

نواف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي وليد الفراج، عن إحصائية عدد جماهير أندية الدوري الأربعة الكبار، الحاضرة في الملاعب لمشاهدة المباريات، منذ عام 2011 حتى الموسم الحالي.

وطبقا للإحصائية التي عرضت في برنامج ” أكشن يا دوري ” ، والتي اعتمدت على عدد التذاكر المبيعة، بلغ عدد جمهور نادي الاتحاد خلال تلك الفترة 1.740 مليون، الأهلي 1.678 مليون، الهلال 1.110 مليون، النصر 860 ألفًا.

وأوضح ” الفراج ” ، أن الإحصائية أفادت بأن جمهور الاتحاد الحاضر في الملعب يبلغ مجموع جماهير ناديي الهلال والنصر معًا تقريبا، كما أن عدد الجماهير الحاضرة لجميع الأندية مجتمعة كسر حاجز 8 ملايين مشجع.