جولات تفتيشية لمرافق الإيواء السياحي بالباحة استعداداً للصيف

إبراهيم الزهراني(صدى):

تواصل هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة بمتابعة دور الإيواء السياحي والمنتزهات بمنطقة الباحة استعداداً للصيف ومتابعة لمرافق السياحة شملت الفنادق والوحدات المفروشة ومكاتب السفر والسياحة والمنتزهات بمنطقة الباحة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة – رئيس مجلس التنمية السياحية بالاستعدادات لصيف هذا العام 39.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة زاهر محمد الشهري، أن الجولات الميدانية المكثفة في جميع مرافق الإيواء السياحي بمدينة الباحة والمحافظات، حسب الخطط المعتمدة للتأكد من التزام هذه المنشآت بجودة الخدمة والتزامها بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص، ودرجة التصنيف، والسجلات التجارية والسلامة الأمنية والتوظيف في اقسام الاستقبال للسعوديين وتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار والمصطافين القادمين إلى المنطقة.

وأكد الشهري، أن موظفي قسم التراخيص بفرع الهيئة يقومون بالجولات التفتيشية المستمرة طوال العام على مراقبة المنشآت السياحية، وضبط المخالف منها ومتابعة التقيد بالأسعار، وتوفير الخدمة المناسبة وفق الدرجة المصنفة، ويتم تكثيفها خلال الإجازات الموسمية مع الشركاء ذوو العلاقة بتلك المنشآت كفريق عمل واحد لتحقيق المصلحة العامة في رضاء الزوار والنزلاء لتلك المنشآت السكنية، داعيا المواطنين والمقيمين الاتصال على هاتف مركز الاتصال السياحي 19988 عند وجود أي ملاحظات أو مخالفة أو شكوى أو استفسار .