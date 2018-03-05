بالصور.. الهلال يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الريان القطري

نواف السالم(صدى):

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة ضيفه ” الريان القطري ” ، عند غدًا الثلاثاء، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2018م.

وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني خوان براون، على الجوانب الفنية، حيث طبق في بداية المران تدريبات فنية متنوعة، شرح بعدها التكتيك الذي سينتهجه في اللقاء، قبل أن يطبقه عبر مناورة على كامل مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

وتوجه لاعبو الفريق فور نهاية التدريب الذي احتضنه ستاد جامعة الملك سعود إلى مقر النادي، للدخول لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد.