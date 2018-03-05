عضوتان بالشورى يطالبان بتعديل أنظمة التمييز ضد المرأة

علي القحطاني (صدى):

طالب عضوتان بمجلس الشورى، هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشمل تمييًزا ضد المرأة، التي تعد أول توصية تمنع الولاية على المرأة.

وسيناقش المجلس التوصية التي تقدمت بها العضوتان الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف، ضمن مناقشة التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.

ونصت التوصية على ضرورة قيام هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشمل تمييزاً ضد المرأة، فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية، واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم إلى المقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.