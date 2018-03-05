بالصور.. بلدية غرب الدمام تضبط باعة جائلين مخالفين

نايف السالم(صدى):

ضبطت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة صحة البيئة، مساء اليوم الإثنين، عددًا من الباعة الجائلين المخالفة ومصادرة بضائعهم.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنها قامت بحملة لضبط الباعة الجائلين وعربات بيع الأغذية غير المرخصة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة عدد كبير من الباعة الجائلين المخالفين وصادرة بضائعهم ” .

وأكد البلدية، أن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة أي تجاوز للأنظمة والتعليمات الخاصة بمحال العطارة والأنشطة التابعة لها لرصد من يخالف الأنظمة والتعليمات وشروط ومواصفات بيع منتجات العطارة، لافتاً إلى استمرار الجولات الرقابية لحماية المستفيدين من أي مواد ضارة.

كما شددت على جميع المستهلكين بعدم شراء أي مواد من محال العطارة إلا بعد التأكد من أنه مرخص من الجهات المعنية التي تخضع للفحص والتأكد من محتواها، وعدم تصديق أي ادعاء طبي لمجرد كتابته على المادة، أو ترشيح أصحاب المنشآت التي تبيع هذه المواد، معتبراً أن وعي المستهلكين هو خط الدفاع الأول للمحافظة على صحته وسلامته.