أحد المفقودين في الربع الخالي: الصورة المنتشرة على تويتر ليست لنا

علي القحطاني(صدى):

أكد عادل الشمري أحد المفقودين في الربع الخالي، اليوم الإثنين، على أن الصور المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ليست لها علاقة بهم.

وقال الشمري عبر مشاركته في برنامج ” ياهلا ” حلقة اليوم : هذه الصورة المتشرة على تويتر ليست لنا.

وعثر رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم الإثنين، على ثلاثة مواطنين بعد الإبلاغ عن فقدانهم مساء أمس الأحد.

وقال المتحدث الإعلامي باسم قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي؛: ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء من مواطن يطلب فيه البحث عن زملائه بعد انقطاع الاتصال معهم في صحراء الربع الخالي.