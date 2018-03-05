احتياطات يجب الانتباه لها قبل تناول الريفوليد

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، على ضرورة الانتباه إلى بعض الاحتياطات التي يجب اتباعها قبل تناول دواء ريفوليد .

وأشارت الهيئة ، إلى أنه يجب عدم تناول ريفوليد خلال أربع ساعات بعد أو قبل الأطعمة والمشروبات أو العقاقير الأخرى ، التي تحتوي على تركيز عال من الكالسيوم أو الحديد أو المغنيسيوم أو الألومنيوم أو الزنك .

ولفتت إلى ضرورة استخدام إحدى وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تناول هذا النوع من الدواء .

وأوضحت الهيئة ، أن هناك العديد من الآثار الجانبية لهذا الدواء ، لذلك يجب إبلاغ الطبيب عند الشعور بأي من هذه الأعراض الموضحة في الإنفوجراف التالي :