احتياطات يجب الانتباه لها قبل تناول الريفوليد
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ، على ضرورة الانتباه إلى بعض الاحتياطات التي يجب اتباعها قبل تناول دواء ريفوليد .
وأشارت الهيئة ، إلى أنه يجب عدم تناول ريفوليد خلال أربع ساعات بعد أو قبل الأطعمة والمشروبات أو العقاقير الأخرى ، التي تحتوي على تركيز عال من الكالسيوم أو الحديد أو المغنيسيوم أو الألومنيوم أو الزنك .
ولفتت إلى ضرورة استخدام إحدى وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تناول هذا النوع من الدواء .
وأوضحت الهيئة ، أن هناك العديد من الآثار الجانبية لهذا الدواء ، لذلك يجب إبلاغ الطبيب عند الشعور بأي من هذه الأعراض الموضحة في الإنفوجراف التالي :
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