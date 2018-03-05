الشورى يطالب ” الصحة ” بالحد من الأخطاء الطبية

نايف السالم(صدى):

طالب أعضاء مجلس الشورى ، وزارة الصحة بالحد من الأخطاء الطبية، وتشديد الرقابة على منشآتها ومنسوبيها، متسائلين عن سبب قلة أسرة مرضى السرطان بالمستشفيات.

واعترضت إحدى العضوات على التفاوت في الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين رغم تميز الطبيب السعودي، وطالبت بتوفير أجهزة حاسب آلي في المراكز الصحية للاستفادة من البرامج التي تخدم السجل الطبي.

وتساءل الأعضاء عن سبب قلة أسرّة مرضى السرطان في ‏بعض المستشفيات، وطالبوا بالحد من الزيادة الكبيرة في الأخطاء الطبية، وبتشديد الرقابة للحد من السلبيات ‏والتعامل غير الإنساني من بعض العاملين بمستشفيات ‏الوزارة، من بعض الجنسيات‎.‎

من جهتها طالبت إحدى العضوات بتعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي ‏وتفعيل صلاحياته، وتساءلت عن سبب النقص في مخزون الأدوية ‏والتطعيمات، ولفت عضو آخر إلى أن الخدمات الطبية أقل من المطلوب ‏في العديد من مناطق المملكة، إضافة إلى التعثر في العديد من المشاريع‎.‎