التشكيل النهائي للاتحاد والتعاون في لقاء اليوم

نواف السالم(صدى):

انتهت إدارة فريقي الاتحاد والتعاون ، من تحديد التشكيل النهائي للاعبين المشاركين في القائمة الأساسية والاحتياطية ، وذلك خلال اللقاء الذي يقام مساء اليوم الإثنين ، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 المؤجلة من دوري المحترفين .

ويشارك من الاتحاد أساسيًا ، حارس المرمى فواز القرني ، واللاعبين طارق عبده محمد ، وبدر النخلي ، وأحمد العكايشي ، وعمار الدحيم ، وعبدالعزيز العرياني ، وعمار النجار ، ومحمود كهربا ، وأحمد عسيري ، وفهد الأنصاري ، وعدنان فلاتة .

وينضم إلى مقاعد البدلاء في الفريق ، حارس المرمى عساف القرني ، واللاعبين خالد السميري ، وربيع السفياني ، وزياد الصحفي ، وجمال باجندوح ، ومحمد قاسم ، ومحمد ريمان ، وياسين حمزة ، وعبدالرحمن الغامدي .

ويلعب في القائمة الأساسية للتعاون ، حارس المرمى عصام الحضري ، واللاعبين ريكاردو ماتشادو ، وأدريان بوبا ، وريان الموسى ، وعبدالمجيد الرويلي ، وعبدالعزيز البيشي ، ونايف موسى ، وعبدالفتاح آدم ، وعبدالله حايف الشمري ، ومد الله العليان ، وسيدريك أميسي .

ومن قائمة الاحتياطي ، يشارك حارس المرمى سلطان الغامدي ، واللاعبين جهاد الحسين ، وإبراهيم الزبيدي ، وسعيد الدوسري ، وفيصل الخراع ، وعماد متعب ، وعبدالرحمن خيرالله ، وعبد المجيد السواط ، وإبراهيم البركة .