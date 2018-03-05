” الوعي الدعوي ” في سجون جازان

علي مغاوي(صدى):

قدمت شعبة التوجيه الفكري والمعنوي التابعة للإدارة العامة لسجن جازان، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف برنامج (الوعي الدعوي) لنزلاء السجن، حيث أشتمل البرنامج على 120 محاضرة ودرسا، وتهدف هذه المحاضرات والدروس إلى التوجيه والتذكير بما يعود على النزلاء بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم وتعديل سلوكياتهم وتغيير بعض الصور الذهنية إيجابيا لديهم.

وعلى صعيد متصل احتفى معلمات تحفيظ القرآن الكريم بسجن النساء بطالبات حلقة التحفيظ من النزيلات بقسم سجن النساء وتوزيع الجوائز على الحافظات لكتاب الله ، كما أقيمت محاضرة تحفيزية بعنوان: ” إن مع العسر يسرا ” .

من جهته قال مدير إدارة سجون جازان العميد سعد بن سعيد آل مريط أننا نسعى جاهدين إلى رفع مستوى الوعي الديني للنزلاء وتصحيح سلوكهم وذلك بتنويع البرامج الإصلاحية والتوعوية التي تهدف لإصلاح النزيل ليكون لبنة صالحة تخدم دينه ووطنه .

وأضاف أن مثل هذه البرامج تدخل السرور والسعادة لدى النزلاء والنزيلات، ووقعها على أنفسهم يشعرهم بأنهم المحور الأساس الذي تدور حوله العملية الإصلاحية في السجون.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها الجهات المشاركة، وأنها شريك رئيس في نجاح كل البرامج المقدمة داخل السجون