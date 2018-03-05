نورة شنار تفتح النار على المسلسلات التركية

عادل الحربي(صدى):

أكدت الكاتبة نورة شنار ، إن المشاهدين يجب أن يدركوا حقيقة المسلسلات التركية ، والتي تمثل مزيجًا من العروض اللاأخلاقية مع روح الدعاية للعجم الأتراك .

وقالت ” شنار ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” اليوم بات الناس اكثر ادراكا أن المسلسلات التركية عبارة عن مزيج من العروض الأخلاقية يبث فيها روح الدعاية للعجم الأتراك وتهدف إلى التخريب داخل المجتمع الخليجي وهي تمثل جزء من مؤامرة تدار وفقا لأهداف سياسية قذرة يقودوها يهود الدونما المحكمين على السلطة في تركيا ” .