نورة شنار تفتح النار على المسلسلات التركية
أكدت الكاتبة نورة شنار ، إن المشاهدين يجب أن يدركوا حقيقة المسلسلات التركية ، والتي تمثل مزيجًا من العروض اللاأخلاقية مع روح الدعاية للعجم الأتراك .
وقالت ” شنار ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، ” اليوم بات الناس اكثر ادراكا أن المسلسلات التركية عبارة عن مزيج من العروض الأخلاقية يبث فيها روح الدعاية للعجم الأتراك وتهدف إلى التخريب داخل المجتمع الخليجي وهي تمثل جزء من مؤامرة تدار وفقا لأهداف سياسية قذرة يقودوها يهود الدونما المحكمين على السلطة في تركيا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27196 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرام عليكي
الا المسلسلات التركية
هذي ماأسمع فيها
يكفيكي المزز😍
خاصة يوم يكون مدبلج بااللهجه اللبنانية
يالبييييييييه بس😘
خليكي على أردوغان
مردغيه وحن معك🤗🤗🤗
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25719 ] نشر منذ 1 ساعة
قطعت
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3433 ] نشر منذ 1 ساعة
من قبل واحنا نقول ان المسلسلات دمار وكانت اليت هانم نوره نايمه ودوبها صحيت لمن منعو عرضها 😂😏 فينك من اول ياحلوه 🤔