قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن عن وظائف شاغرة

عبد الله الدوسري(صدى):

كشفت قوة الصواريخ الاستراتيجية حاجتها لشغل وظائف مدنية للسعوديين، بنظام التعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم والشهادة الإبتدائية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مهندسون ميكانيكيون.

– مهندسون كهربائيون.

– مهندسون صناعيون.

– فنيو تصوير ومونتاج.

– فنيون.

– كتبة (مدخلو بيانات).

– أمناء مستودع.

– مأمورو أرشيف.

– مشرفو قطع غيار.

– فنيو لحام.

– فنيو دهان.

– فنيو حدادة.

– عمال نظافة.

وبينت أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يقل العمر عن (18) عامًا، ولا يزيد على (35) سنة حسب بطاقة الهوية الوطنية وقت التقديم.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يقل تقدير الدرجة العلمية عن (جيد)، ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

– أن يجتاز إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة، وأن يكون لائقًا طبيًا للعمل، وأن يكون الوزن متناسبًا مع الطول حسب اللائحة الطبية.

– ستتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس الشهادات والتقديرات العلمية والخبرة لشغل الوظيفة، كما أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية.

وأوضحت أن طلبات التوظيف سيكون إلكترونياً عن طريق بوابة التسجيل والقبول لقوة الصواريخ الاستراتيجية، وذلك خلال الفترة من 1439/6/23هـ إلى 1439/6/29هـ، ووللتقديم يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــــا .