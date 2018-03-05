تعليم تبوك يحتفي باليوم الخليجي للموهبة والإبداع

محمود البلوي(صدى):

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلةً بإدارة الموهوبات أمس، باليوم الخليجي للموهبة والإبداع تحت شعار ” عقول اليوم مستقبل نيوم ” ، تزامناً مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع والذي يوافق الثالث من مارس من كل عام، وذلك على مسرح الإدارات التعليمية النسائية .

وأكدت مساعدة المدير العام للتعليم نجلاء بنت سليمان الشامان في كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أن الاحتفاء بهذا اليوم يأتي منسجماً مع أهداف الرؤية الوطنية 2030 التي تؤكد على الاستثمار في رأس المال البشري كثروة وطنية وعنصر أساس في تقدم الوطن.

وأشارت الشامان، إلى أن رعاية الموهوبين وتقديم البرامج الملائمة لاستعداداتهم وقدراتهم تعد من الأساسيات لدعم نمو الدول وتطورها ، المبني على ما ينتجه الموهوبون والمبدعون من ابتكارات واختراعات وما يسهمون به من تطوير للاقتصاد الرقمي، والمملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي من ضمن الدول التي تعنى بالموهبة والابداع وتقدم الرعاية لأبنائها الموهوبين والموهوبات.