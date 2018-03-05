بالفيديو.. ولي العهد يلتقي البابا تواضروس بالكاتدرائية

عادل الحربي(صدى):

توجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في محافظة القاهرة، مساء اليوم الإثنين، حيث التقى تواضروس الثاني، في لقاء تاريخي يعد الأول من نوعه بين بابا الكنيسة القبطية وولي العهد الأمين .

وجاء هذا اللقاء، بعد مرور عامين على لقاء تواضروس بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته إلى القاهرة.