باجاني تتعاون مع Dainese لتقديم هوايرا رودستر بسقف قماشي ثوري

جنيف(صدى):

تعتبر باجاني هوايرا رودستر عمل فني خالص، لذلك فمن المنطقي فقط أن صانع السيارات الإيطالي سوف يذهب إلى أبعد الحدود لضمان أن سقف السيارة المرن القماشي سيكون غريب مثل السيارة نفسها. وللقيام بذلك، تعاونت باجاني مع Dainese ، وهي شركة إيطالية معروفة لصنع تجهيزات راقية لراكبي الدراجات النارية، وانتهي الأمر بتقديم تجهيزات جديدة للسيارة.

وقد ظهرت هوايرا رودستر لاول مرة في مارس الماضي وتدعي شركة صناعة السيارات أنها أخف وزنا من الكوبيه. وهذا يرجع في معظمه إلى اختيار سقفين: أحدهما يستخدم ألياف الكربون وآخر قماشي. وفي حين أن البعض قد يفترض أن سقف ألياف الكربون سيكون الخيار الأكثر صعوبة للتطوير، ولكن يبدو أن السقف القماشي كان أكثر قليلا في صعوية تطويره واستغرق وقتا طويلا لتقديمه.

وقد استلهمت كلتا الشركتين السقف من آلات الطيران التي ابتكرها ليوناردو دافينشي وشرعتا في إنشاء ” سقف قماشي ومتطور ” مع اضافات من ألياف الكربون، وهي المادة التي وضعتها باجاني وتمتزج مع الألومنيوم والمفاصل التيتانيوم البليت، والتي تستخدم لتمديد القماش المصمم من Dainese. والسقف الجديد يبدو معقدا، لكنه أكثر في التقنية, وصنع من القماش كمزيج مثالي من المقاومة والمرونة في كل جزء فيه, وهذا يسمح للنسيج أن يكون قابل للطي ويغلق مثل قطعة من الاوريجامي.

وذكرت باجاني أن الطريقة المعقدة لطي السقف القماشي يقلل من مقدار المساحة التي يحتاجها لتخزينه، في السيارة الفائقة التي يبلغ سعرها 2.5 مليون دولار. وسيتم عرض سيارة هوايرا رودستر بالسقف القماشي في معرض جنيف للسيارات.