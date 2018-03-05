مدير جامعة بيشة يتسلم جائزة الجامعات الداعمة لـ ” التعليم الالكتروني “

سياف الشهراني(صدى):

تسلم معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي ظهر اليوم الاثنين 17 جمادى الآخرة 1439هـ بمقر وزارة التعليم، جائزة المركز الوطني للتعليم الالكتروني للجامعات الداعمة من معالي نائب الوزير الدكتور عبدالرحمن العاصمي.

وحضر معاليه حفل تكريم الفائزين والفائزات من الجامعات والمؤسسات التعليمية والتدريبية بجائزة التميز في ” التعليم الإلكتروني ” في إصدارها الرابع، وإطلاق شبكة الموارد السعودية ” منصة شمس ” إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، بالإضافة إلى إطلاق الإصدار الخامس من الجائزة، بحضور مديري الجامعات ومديري إدارات التعليم وممثلي الجامعات وإدارات التعليم الفائزة بدرع التميز.