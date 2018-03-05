بالفيديو.. هطول أمطار رعدية غزيرة على الحرم المكي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، هطول أمطار رعدية غزيرة طالت الحرم المكي والمنطقة المحيطة به، اليوم الإثنين.
وشهدت منطقة مكة المكرمة عصر اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية غزيرة طالت الحرم المكي والمنطقة المحيطة به.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة وعدد من مناطق المملكة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1144 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله وأكبر،شعور يصعب وصفه،،هذه اللقطات مع صوت الحق من أطهر بقعة.يابخت منهو كان موجود هذا الوقت.
1-في بيت الله.
2-وقت الآذان.
3-وقت نزول المطر.
4-يوم الأثنين.