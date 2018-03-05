” النمر ” يوضح العلاج الأمثل لمرضى ضغط الدم
وجه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، رسالة للأطباء، قائلاً: ” لاتبدأ علاج الضغط حتى يكون لديك دليل محكم لايقبل الشك بأن المريض مصاب بمرض الضغط المزمن.
وأكد ” النمر ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن قناعة المريض بالتشخيص مهمة جدًا قبل بدء أي علاج.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8562 ] نشر منذ 2 ساعتين
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب . شـــــــــكراً يَـــــــتكتور .💊💉🌡.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25719 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب