” النمر ” يوضح العلاج الأمثل لمرضى ضغط الدم

علي القحطاني (صدى):

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، رسالة للأطباء، قائلاً: ” لاتبدأ علاج الضغط حتى يكون لديك دليل محكم لايقبل الشك بأن المريض مصاب بمرض الضغط المزمن.

وأكد ” النمر ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن قناعة المريض بالتشخيص مهمة جدًا قبل بدء أي علاج.