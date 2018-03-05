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” النمر ” يوضح العلاج الأمثل لمرضى ضغط الدم

” النمر ” يوضح العلاج الأمثل لمرضى ضغط الدم
علي القحطاني (صدى):

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، رسالة للأطباء، قائلاً: ” لاتبدأ علاج الضغط حتى يكون لديك دليل محكم لايقبل الشك بأن المريض مصاب بمرض الضغط المزمن.

وأكد ” النمر ” ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن قناعة المريض بالتشخيص مهمة جدًا قبل بدء أي علاج.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 8562 ] نشر منذ 2 ساعتين

طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب . شـــــــــكراً يَـــــــتكتور .💊💉🌡.

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