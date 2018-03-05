الإسكان: بدء إجراءات حجز 4300 وحدة سكنية في مشروع المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

قام وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم الإثنين، بجولة تفقدية على عدد من مشاريع الوزارة في منطقة المدينة المنورة التقى خلالها بالجهات المشرفة على تنفيذ تلك المشاريع والعاملين فيها.

وتفقد معاليه خلال الجولة مشروع المدينة المنورة الذي تم تخصيصه مسبقاً ويوفر نحو 4300 وحدة سكنية، حيث تتكامل في المشروع أعمال البنية التحتية، فيما يبدأ حجز الوحدات “تحت الإنشاء” ابتداء من شهر أبريل المقبل، مؤكداً أن هناك 6 مشاريع أخرى في محافظات العلا، وخيبر، والحناكية، وينبع النخل, وينبع البحر، وبدر، ستوفر 3177 وحدة سكنية.

كما تفقّد الحقيل أراضي الوزارة المطورة التي سيتم تقديمها للمستفيدين بشكل مجاني، حيث يجري العمل حالياً على استكمال مشاريع البنية التحتية في تلك المواقع بمساحة إجمالية تتجاوز الـ10 ملايين متر مربع، بهدف بدء إجراءات تسليم 10873 أرضا مطورة مجانية، موزعة على مشروع طريق الملك عبدالعزيز بعدد 3594 أرضا، وطريق حائل 2526 أرضا، ومشروع المدينة المنورة -1 (العاقول) بإجمالي 1453 أرض مطورة، و1906 أراضي مطورة في مشروع ضاحية أبيار الماشي، إضافة إلى 964 أرض مجانية في محافظة ينبع،و 430 في المهد.

يذكر أن منطقة المدينة المنورة تضم مشروعين للفلل الجاهزة أحدهما في محافظة خيبر بإجمالي 149 وحدة سكنية من نوع فيلا تم تسليمها مسبقاً للمستحقين، كما يجري العمل على إنجاز مشروع إسكان العلا والذي يوفر 201 فيلا، وتتميز المشاريع التي تنفذها الوزارة بتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وإنارة وأرصفة وغيرها، ومواقع مخصصة للمرافق الخدمية العامة، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق، كما تمتاز جميع الوحدات السكنية بأسعارها المناسبة التي تأتي ضمن المعدل السعري المحدد لدى الوزارة الذي يتراوح بين 250 ألف وحتى 700 ألف ريال.