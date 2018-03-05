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بالفيديو .. أمانة الرياض توضح اشتراطات مغاسل الملابس

بالفيديو .. أمانة الرياض توضح اشتراطات مغاسل الملابس
عادل الحربي (صدى):

أوضحت أمانة الرياض ، اشتراطات مغاسل الملابس بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين .

ونشرت الأمانة ، مقطع فيديو توضيحي لهذه الاشتراطات ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وعلقت عليه قائلة ” لا تتردد في التبليغ عن أي مخالفة على هاتف مركز أمانة الرياض 940 ” .


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