بالصور.. أمانة حائل توقف التعدي على 151 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

علي العنزي(صدى):

تمكنت أمانة منطقة حائل من ضبط عدد من المواطنين حاولوا الاستحواذ على 151 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية في السويفلة والنيصية وأوبيرة والعريدة والسفن وحقر وصين وعريجاء.

وقال رئيس بلدية شمال المدينة نشمي بن محمد العنزي إن عددًا من المحدثين قام بعمل حواجز ترابية وغرف وشبوك يحوي البعض منها آباراً ارتوازية بـ 45 موقعاً متفرقاً في تلك المواقع.

وأضاف: باشرت آليات ومعدات البلدية أعمال الإزالة بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي بالإمارة والقوات الأمنية، وجرى ضبط الإحداثات والتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات للحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها بعد أن تحققت الفرق الميدانية من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين المحدثين.