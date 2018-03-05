” تعليم القنفذة ” يعلن وظائف شاغرة للمستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال من المستخدمين على مرتبة الـ ” 31 ” ، وذلك وفقًا للشروط الآتية :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك .

– أن يكون ضمن قوائم الانتظار في برنامج ساعد ” الخدمة المدنية ” .

– أن يكون المتقدم أحد سكان القطاع المتقدم عليه .

– إحضار مشهد من الشيخ أو العمدة لإثبات السكن .

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 وأن لا يزيد عمر المتقدم على 45 سنة .

– أن يكون عمر المتقدم على مدارس البنات 35 سنة محصنًا ” متزوجًا ” ، ولا يزيد عمره على 45 سنة .

ولفتت الإدارة ، إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 1439هـ ، ولتقديم طلب توظيف ، يجب الدخول (هنا) .