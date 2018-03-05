” تعليم القنفذة ” يعلن وظائف شاغرة للمستخدمين
أتاحت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال من المستخدمين على مرتبة الـ ” 31 ” ، وذلك وفقًا للشروط الآتية :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك .
– أن يكون ضمن قوائم الانتظار في برنامج ساعد ” الخدمة المدنية ” .
– أن يكون المتقدم أحد سكان القطاع المتقدم عليه .
– إحضار مشهد من الشيخ أو العمدة لإثبات السكن .
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 وأن لا يزيد عمر المتقدم على 45 سنة .
– أن يكون عمر المتقدم على مدارس البنات 35 سنة محصنًا ” متزوجًا ” ، ولا يزيد عمره على 45 سنة .
ولفتت الإدارة ، إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 25/ 6/ 1439هـ ، ولتقديم طلب توظيف ، يجب الدخول (هنا) .
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