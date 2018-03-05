أضرار التدخين مع تعاطي حبوب منع الحمل

برلين(صدى):

حذرت دراسة ألمانية حديثة ، من أن التدخين مع تعاطي حبوب منع الحمل يرفع خطر إصابة المرأة بجلطة بمعدل ثلاث أضعاف.

وأوضحت الدراسة ، أن التدخين يضر بجدران الأوعية الدموية من ناحية، كما أن النيكوتين يتسبب في تضيق الأوعية الدموية من ناحية أخرى. ويزداد الأمر سوءاً مع تعاطي حبوب منع الحمل، التي تتسبب المواد الفعالة بها في سرعة تخثر (تجلط) الدم.

لذا ينبغي على المرأة، التي تتعاطى حبوب منع الحمل، الإقلاع عن التدخين أو البحث عن وسيلة وقاية أخرى غير الحبوب.