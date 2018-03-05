أضرار التدخين مع تعاطي حبوب منع الحمل
حذرت دراسة ألمانية حديثة ، من أن التدخين مع تعاطي حبوب منع الحمل يرفع خطر إصابة المرأة بجلطة بمعدل ثلاث أضعاف.
وأوضحت الدراسة ، أن التدخين يضر بجدران الأوعية الدموية من ناحية، كما أن النيكوتين يتسبب في تضيق الأوعية الدموية من ناحية أخرى. ويزداد الأمر سوءاً مع تعاطي حبوب منع الحمل، التي تتسبب المواد الفعالة بها في سرعة تخثر (تجلط) الدم.
لذا ينبغي على المرأة، التي تتعاطى حبوب منع الحمل، الإقلاع عن التدخين أو البحث عن وسيلة وقاية أخرى غير الحبوب.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25719 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
اممممممم الزقاره لا كانت على زعل
اممممممم الزقاره لاكانت على فرح
اممممممم الزقاره لا كانت على طفش
خارج ذا الاوقات ننصحكم بالامتناع عن التدخين . . . لدواعي صحيه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7596 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بلله منه ماخبرنا عندنا مدخنات☺😁الله يبعده عن كل مسلم
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9363 ] نشر منذ 33 دقيقة
صراحةً التدخين 🚭 اعرف انو مضر طبعاً بالكلام فقط ولكن اليوم عرفت ضرره بالتجارب بحكم الضغط اللي حصل لنا بالشغل اليوم ضغط غيييير طبيعي نهائياً خاصةً بمجالنا قسم المحاسبة والاموال فتعجبت زميلي مدمن تدخين 🚬 واصغر مني بسنتين وتعب وتنرفز وعصب وينافخ على الناس وترك الشغل وطلع يدخن عشان يعدل مزاجه استغفر الله ،، والفضل لله ماشاء الله انا مالي بالتدخين ولاغيره من الأمور المذهبة للعقل جلست من الساعة 🕜 تسع ونص الين العصر ماقمت من على الكرسي لزقت ههههه الا وقت اخذ وجبة 🍴 🍲 والصلاة فقط والحمد لله ربي مطمئن قلبي واخدم الناس وفوقها دعوات وشكر وثناء. لاني محتسب الاجر وعارف العوض من ربي لي باذن الله تعالى بخدمة المسلمين وقضاء حوائجهم..
فعجباً لمن يبحث عن الراحة والطمأنينة بغير التعلق بالله،، وامور التسلية المباحة..