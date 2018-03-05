وصول بعثة ريال مدريد إلى باريس

ماجد محمد(صدى):

وصلت بعثة ريال مدريد الإسباني، إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لمواجهة الفريق المقبلة أمام باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، كل اللاعبين للسفر إلى فرنسا، حيث ضمت القائمة 24 لاعبًا، بما في ذلك المصابين.

واستغرقت الرحلة بالطائرة ساعة و45 دقيقة تقريبًا، وهبط الفريق في مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية، وسيتواجد في فندق يبعد عن ملعب المباراة 8 كيلومترات.