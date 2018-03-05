خادم الحرمين يكرم ” أوقاف الراجحي ” تقديرا لجهودها الخيرية

نايف السالم(صدى):

كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي ، تقديرًا لجهودها في دعم العمل الخيري والإنساني ، ولأعمالها الخيرية المتنوعة ، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني ، الذي أقيم في الرياض ، بتنظيم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، تحت عنوان ” العمل الإنساني مسؤولية دولية ” .

ورفع الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي ، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذا التكريم الذي حظيت به إدارة الأوقاف ، والذي يعد شهادة نجاح وتفوق وتميز لها ، مؤكدًا أنها تسير على المسار الصحيح في عملها الخيري وفق وصية الوالد الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله .

وثمّن ” الراجحي ” هذا التكريم الذي حظيت به إدارة الأوقاف من لدن خادم الحرمين الشريفين ، مقدماً شكره وتقديره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ؛ مؤكداً أن هذا التحفيز سيكون دافعاً لإدارة الأوقاف لبذل مزيد من الجهود والأعمال والبرامج الخيرية المتنوعة وفق ضوابطها المعتمدة داخل المملكة وخارجها .

وأضاف “الراجحي” أن إدارة الأوقاف تستلهم من رؤية المملكة 2030 ثمارا إيجابية ؛ حتى يكون عملها مكملا لمخرجات هذه الرؤية التي ينبغي أن تتظافر جهود القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي معها ؛ الأمر الذي سيعكس آثار هذه الرؤية المباركة على وطننا بشكل عام .