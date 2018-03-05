سفير بريطانيا بالمملكة يشيد بالعلاقات بين الرياض ولندن

علي القحطاني(صدى):

قال السفير البريطاني بالمملكة، سيمون كوليس، أن العلاقات بين المملكة وبريطانيا تاريخية وتطلعية، وأن زيارة ولي العهد ستضع هذه العلاقات في قالب أقوى.

وأضاف كوليس: ” هذه الشراكة تساعد على جعل الدولتين أكثر أمنًا من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، كما أنها تعزز ازدهار العلاقات بين البلدين من خلال فرص التجارة السانحة ” .

وأشار السفير البريطاني بالمملكة، إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى للأمير محمد بن سلمان منذ تعيينه وليًا للعهد في يونيو عام 2017، ومنذ برنامج ” رؤية 2030 ” للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الرؤية توفر فرصًا للشركات البريطانية للمساعدة في تقديم الدعم بمجالات مثل التعليم والترفيه والرعاية الصحية.

ويتوجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء المقبل، في زيارة رسمية لبريطانيا من المتوقع أن تركز على العلاقات الدفاعية والأمنية والاقتصادية بين البلدين، كما سيستعرض الجانبان القضايا الثنائية والإقليمية بشكل رئيسي.