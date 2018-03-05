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بالفيديو.. لحظة مقتل جنود أمريكيين على يد داعش

بالفيديو.. لحظة مقتل جنود أمريكيين على يد داعش
واشنطن(صدى):

نشرت عناصر داعشية ، مقطع فيديو يوم أمس الأحد ، تظهر خلاله اللحظات الأخيرة لأربعة جنود أمريكيين ، تعرضوا لكمين نصبته عناصر التنظيم المتشدد في النيجر ، وقاموا بقتلهم قبل أشهر .

وبث التنظيم الفيديو ، بعدما تمكن من تحرير لقطات انتزعها من كاميرات كانت مثبتة في خوذات الجنود الأمريكيين ، ممن تم قتلهم في الكمين ، أثناء مرور قافلتهم قرب الحدود مع مالي .

وكان قد أعلنت في أكتوبر الماضي ، عن مقتل الرقباء بريان بلاك وإرميا جونسون وداستن رايت ولاديفيد جونسون ، خلال خدمتهم في الجانب الأفريقي .

ويظهر خلال الفيديو الجنود الأمريكيين ، وهم يواجهون هجومًا بالرشاشات والقنابل اليدوية ، بينما يحاولون الدفاع عن أنفسهم وإطلاق قنابل الدخان ذات اللون الأحمر في محاولة واضحة للحصول على دعم جوي .

وسقط الجندي الذي يرتدي الخوذة المثبت بها كاميرا ، وذكرت وسائل إعلام إنه الرقيب جونسون ، حسبما قالت صحيفة بريطانية ، وظهر في المقطع المصور بعض مقاتلي داعش ثم انفجرت قنبلة لتتوقف الكاميرا عن التصوير .

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الدفاع الأمريكية نتائج تحقيقها حول الحادث هذا الأسبوع ، حسبما أوردت وسائل إعلامية أمريكية .


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