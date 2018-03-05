مصر تتعهد بتخصيص ألف كيلو متر مربع جنوب سيناء لمشروع ” نيوم “

القاهرة(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تعهد مصر بتخصيص أراض بمساحة ألف كيلو متر مربع في جنوب سيناء، لتكون جزءاً من مشروع مدينة ” نيوم ” ، التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر الماضي.

وقالت المصادر إن هذه الأرض الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر ستكون جزءًا من صندوق مشترك بين المملكة ومصر بقيمة 10 مليارات تم الإعلان عن تأسيسه مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد الحالية للقاهرة.

وأوضحت المصادر أن الجزء الخاص بالرياض في صندوق الاستثمار المشترك الجديد سيكون نقدًا، للمساعدة في تطوير الجانب المصري من مشروع ” نيوم ” ، الذي سيمتد عبر المملكة ومصر والأردن.

وأضافت أن المملكة ستقوم بإنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية في ” نيوم ” ، بالإضافة إلى 50 منتجعًا وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، بينما ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.