وكيل محافظة محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد العريف آل عامر

أبها(صدى):

نقل وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور رئيس مركز قنا التابع للمحافظة سعد بن يحي الحياني تعازي القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ لذوي شهيد الواجب العريف إبراهيم محمد عامر آل زاهر الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعا عن دينه ووطنه.

وأكد وكيل المحافظة الفلقي خلال تأديته واجب العزاء اليوم بمنزل أسرة الشهيد بقرية الرفود ، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن الوطن والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما عبر ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي .