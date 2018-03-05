انطلاق برنامج المراقبة الجوية التدريبي لتوظيف 12 فتاة

نايف السالم(صدى):

انطلق البرنامج التدريبي لتوظيف 12 مواطنة بمهنة المراقبة الجوية في المملكة ، مساء أمس الأحد ، والذي تنفذه شركة خدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع أكاديمية الطيران المدني بجدة .

وأشار الرئيس التنفيذي لسركة خدمات الملاحة الجوية المهندس ريان طرابزوني ، إلى أن الشركة منحت توظيف الفتيات بمهنة المراقبة الجوية اهتمامًا كبيرًا ، بما يساهم في تحقيق ونجاح رؤية الملكة 2030 ، لتمكين المرأة في مختلف الوظائف ، ورفع نسبة مشاركتها بمختلف تخصصات سوق العمل ، لافتًا إلى أن البرنامج مدعوم من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني .

وأوضح ” طرابزوني ” ، أن المتخرجات سيمثلن الدفعة الأولى ، حيث سيتم توظيفهن بعد التخرج مباشرةً في مركز المراقبة الجوية بجدة والرياض ، على وظيف ” مراقب جوي ” ، ليتم الإعلان في وقت لاحق عن بدء قبول الدفعة الثانية .

وتستمر مدة الدراسة بأكاديمية الطيران المدني في دبلوم المراقبة الجوية للفتيات ، عامًا دراسيًا كاملًا ، ويتم بعدها منح المتخرجات شهادة دبلوم الأكاديمية السعودية للمراقبة الجوية ، وهي شهادة معترف بها ، لتوظيف الفتيات الخريجات .

وتدرس المتدربات خلال البرنامج ، علوم الفيزياء والرياضيات ولغة الطيران ، فضلًا عن دورات تدريبية أساسية للمراقبة الجوية ، ودورة لمراقبة البرج ، بالإضافة إلى برنامج تطبيق عملي يشتمل على رحلة دولية تعريفية بـ ” كابينة القيادة ” ، ومراحل الطيران ، وتدريب عملي على أجهزة المحاكاة ، وورش عمل وزيارات تعريفية أخرى .