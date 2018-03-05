مجهول يثير الذعر بين السيدات لاعتداءه عليهن بالمترو خلال ساعات الليل
أقدم مجرم ألماني على الاعتداء على 4 سيدات تتراوح أعمارهن بين 29 و 50 عاماً ، خلال شهري يناير وفبراير الماضي داخل المترو بالعاصمة الألمانية برلين .
هذا وتعيش العديد من السيدات في حالة من الذعر والخوف خلال اسقلالهن للمترو ، خوفاً من تعرضهن للأغتصاب .
ومن جانبها تكثف الشرطة الألمانية من جهودها لضبط المتهم وإعادة الأمن والأمان للسيدات وخاصة اللاتي يستقللن المترو ، من خلال تفتيش جميع المحطات بمدينة برلين في ساعات الليل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43455 ] نشر منذ 34 دقيقة
ارهابيون مجرمون ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25707 ] نشر منذ 8 دقائق
طيب