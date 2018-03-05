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مجهول يثير الذعر بين السيدات لاعتداءه عليهن بالمترو خلال ساعات الليل

مجهول يثير الذعر بين السيدات لاعتداءه عليهن بالمترو خلال ساعات الليل
برلين(صدى):

أقدم مجرم ألماني على الاعتداء على 4 سيدات تتراوح أعمارهن بين 29 و 50 عاماً ، خلال شهري يناير وفبراير الماضي داخل المترو بالعاصمة الألمانية برلين .

هذا وتعيش العديد من السيدات في حالة من الذعر والخوف خلال اسقلالهن للمترو ، خوفاً من تعرضهن للأغتصاب .

ومن جانبها تكثف الشرطة الألمانية من جهودها لضبط المتهم وإعادة الأمن والأمان للسيدات وخاصة اللاتي يستقللن المترو ، من خلال تفتيش جميع المحطات بمدينة برلين في ساعات الليل .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43455 ] نشر منذ 34 دقيقة

ارهابيون مجرمون ,,

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