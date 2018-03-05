مجهول يثير الذعر بين السيدات لاعتداءه عليهن بالمترو خلال ساعات الليل

برلين(صدى):

أقدم مجرم ألماني على الاعتداء على 4 سيدات تتراوح أعمارهن بين 29 و 50 عاماً ، خلال شهري يناير وفبراير الماضي داخل المترو بالعاصمة الألمانية برلين .

هذا وتعيش العديد من السيدات في حالة من الذعر والخوف خلال اسقلالهن للمترو ، خوفاً من تعرضهن للأغتصاب .

ومن جانبها تكثف الشرطة الألمانية من جهودها لضبط المتهم وإعادة الأمن والأمان للسيدات وخاصة اللاتي يستقللن المترو ، من خلال تفتيش جميع المحطات بمدينة برلين في ساعات الليل .