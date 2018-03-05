أمير الجوف يوجه بتحويل قيمة إعلانات التهاني إلى الجمعيات الخيرية

علي العنزي(صدى):

طالب أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بعدم نشر إعلانات الترحيب أو التهاني عبر الصحف المحلية أو الإلكترونية أو وسائل الإعلام المختلفة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميرا للمنطقة.

ودعا ” بن عبدالعزيز ” ، المهنئين بتحويل المبالغ التي سيدفعونها للإعلانات، إلى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، الكريم، وإشعار مكتبه بذلك، مقدرًا مشاعر أهالي منطقة الجوف الطيبة التي غمروه بها قبل وصوله للمنطقة، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة، وتحقيق تطلعات أهالي الجوف الكرام .