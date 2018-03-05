40 جهة حكومية وخاصة تشارك بفعاليات ” السائق المثالي “

سعيد العجل(صدى):

أكد محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع على الدور الذي تقوم به لجنة جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في نسختها الرابعة والنتائج الإيجابية التي حققتها الحملات المرورية التوعوية بالمنطقة الشرقية من الجهات ذات العلاقة مما ساهم في الحد من الحوادث وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، مشيرا إلى أهمية نشر ثقافة التقيد بأنظمة السلامة المرورية في المجتمع سواء لقائدي المركبات أو مرافقيهم.

وأعرب الهزاع عن شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء لجنة السلامة المرورية على دعمه توجيهاته بهذا المجال، مؤكدا خلال استقباله الاسبوع الماضي لجنة جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي في مقر محافظة الخفجي بحضور عضو الجائزة الأستاذ عبدالعزيز الغامدي رئيس قسم الاستراتيجية في لجنة السلامة المرورية وأعضاء الجائزة ، على تفعيل مختلف الجهات بالمحافظة لدورها المجتمعي في الحد من الحوادث وحث منسوبيها على التقيد بالأنظمة المرورية .

وأوضح رئيس قسم الاستراتيجية في لجنة السلامة المرورية الأستاذ عبدالعزيز الغامدي عضو جائزة السائق المثالي أن هذا اللقاء التعريفي استهدف مايقارب ٤٠ جهة حكومية وخاصة بمحافظة الخفجي بهدف تفعيل منافسات الجائزة للأفراد والجهات ونشر التوعية والتثقيف بهذا المجال لتحقيق السلامة المرورية ، مبينا أن اللجنة عقدت لقاءاتها التعريفية عن الجائزة في ٦ محافظات بالمنطقة الشرقية منذ الشهر الماضي معلنة عن فتح باب المنافسة للأفراد والجهات.

وأشار الغامدي إلى جهود المرور وأمن الطرق وكافة القطاعات المعنية بمحافظة الخفجي والتي أسهمت في خفض عدد الحوادث الجسيمة بنسبة ٢٠٪؜ بالمحافظة خلال الربع الأول من عام ١٤٣٩ مقارنةً بنفس الفترة من العام المنصرم، وحث جهات الضبط المروري وكافة القطاعات لمواصلة الجهود للإرتقاء بالسلامة المرورية في المحافظة ، مشددا على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات للتوعية والتثقيف عن الأنظمة المرورية والإلتزام بها مما سيساهم في انخفاض حوادث المركبات بمختلف مدن المنطقة ومحافظاتها ، مضيفا أن التسجيل في الجائزة مازال مستمرا للراغبين من خلال الموقع الالكتروني حيث تتواجد معلوماتها في كافة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي بكل ماله علاقه بالجائزة او السلامه المرورية لرفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع.

