البورصة المصرية تربح 36.4 مليار جنيه تزامنًا مع زيارة ولي العهد

القاهرة(صدى):

شهدت البورصة المصرية اليوم الإثنين، ارتفاعًا في ختام تعاملات جلستها تزامنا مع زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى القاهرة التي بدأت الأحد وتستمر 3 أيام.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنحو 36.4 مليار جنيه، مدفوعًا بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ومسجلا 928.8 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة ” EGx30 ” بنسبة 1.22 % تعادل 190 نقطة ليغلق عند مستوى 15709 نقاط، كما ارتفع المؤشر الثانوى ” EGx70 ” بنسبة 1.22 % تعادل 10.53 نقطة ليصل إلى مستوى 875.2 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقًا ” EGx100 ” بنسبة 1.12 % تعادل 23.6 نقطة ليسجل مستوى 2131.2 نقطة.

يذكر أن سمو الأمير محمد بن سلمان زار اليوم مدينة الإسماعيلية مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولي الدولتين لتفقد عدد من المشروعات القومية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، إن الرئيس السيسي وولى العهد استمعا إلى عرض من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، حول المنطقة الاقتصادية لقنا السويس، الذي أوضح أن مشروع تنمية القناة سيحول مصر لمركز تجاري لوجستي عالمي، منوهاً إلى ما يوفره من فرص استثمارية ضخمة في القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية، ومشيراً إلى الآفاق الواسعة التي توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع نيوم السعودي على ساحل البحر الأحمر، بحيث يصبحا قبلة للتجارة العالمية.