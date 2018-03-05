السعودي الألماني ينجح في زراعة كبد شاب

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي جراحي في مستشفى السعودي الألماني بجدة من زراعة الفص الأيمن لمريض خمسيني من ابنه العشريني.

وفي التفاصيل قامت وحدة جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد بإجراء رابع جراحة ناجحة لزراعة الكبد من متبرع حي في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية والقطاع الطبي الخاص، حيث قام الفريق الطبي برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو عبدالعال رئيس وحدة زراعة الكبد بالمستشفى بإجراء جراحة زراعة الكبد لمريض يبلغ من العمر 52 عاما وذلك بعد أن تبرع له ابنه البالغ من العمر 21 عاما بالفص الأيمن من الكبد وذلك لإصابته بفشل بوظائف الكبد واستسقاء بالبطن مع نوبات إلتهاب بريتوني متكررة تم تجهيز المريض والمتبرع للجراحة وذلك عبر سلسلة معقدة من الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة، ابتدأت الجراحة في تمام الساعة السادسة والنصف فجراً واستمرت لحوالي ١٢ ساعة حيث تم استئصال الكبد المصاب بالكامل وزراعة الفص الأيمن من المتبرعة وتوصيل الوصلات الشريانية والوريدية والقنوات المرارية بدقة بالغه، حيث تعتبر هذه الجراحة من أكثر الجراحات تعقيداً، حيث خرج المريض والمتبرع من العمليات ليقضي المريض ٥ أيام بالرعاية االمركزة إلى حين خرج المتبرع بعد حوالي ٣ أيام وأمضوا الفترة اللازمة بغرف مجهزة خصيصاً لهما حتى تماثلا بالشفاء وغادرا المستشفى بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أن مستشفى السعودي الألماني بجدة هي المركز الوحيد الذي يجري زراعة الكبد بالمنطقة الغربية من المملكة.

ويندرج هذا الإنجاز ضمن ‏مجموعة مستشفيات السعودي الألماني ‏في سعيها الدؤوب لخدمة المجتمع وفقاً لتوجيهات المملكة في تعظيم دور القطاع الطبي الخاص بما يتوافق مع ‏الإحتياجات المجتمعية.

