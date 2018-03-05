5 أفكار يطرحها الرجل حين يرى امرأة بدون ماكياج

متابعات(صدى):

توجهت بعض استطلاعات الرأي إلى عدد من الرجال، وسألتهم عما يفكرون حين يرون بعض النساء من دون ماكياج، وجاءت الأجوبة كالتالي، منها ما هو مضحك، منها ما هو منطقي، ومنها ما مفاجئ بالفعل!

-هي إمرأة حقيقية بالفعل، ولا تسعى لجعل نفسها اصطناعية بواسطة الماكياج

-لماذا تظهر هذه المرأة كالشبح المخيف، أظن أنّ بعض الماكياج على وجهها كان سيحسن من مظهرها قليلاص

-يبدو أنّها إمرأة نادرة، وعدم وضع الماكياج على وجهها يؤشّر إلى أنّها مختلفة عن الأخريات-

-كم ستكون أجمل مع الماكياج.. وجهها يظهر متعباً وهو بأمس الحاجة إلى مستحضرات التجميل.

-لما لا تشاهد بعض الفيديوهات على يوتيوب، وتتعلم كيف تضع الماكياج، بدلاً من الظهور بهذه الإطلالة العادية.

-هل يعقل أنّها لا تهتم بأن تحوز إعجاب الرجال؟

-أما الرأي الاكثر غرابة، فهو التالي: لاشكّ أنّ لديها الكثير من الهموم، فهي لا تملك وقتاً حتّى لوضع الماكياج.