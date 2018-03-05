الإطاحة بـ 9 وافدين مخالفين بالقطيف

عادل الحربي(صدى):

تمكن مكتب العمل بمحافظة القطيف، بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة محافظة القطيف، اليوم الإثنين ، من ضبط عدد من الوافدين المخالفين، وذلك خلال حملة تفتيشية ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وأوضح مدير مكتب العمل في المحافظة عبد الكريم بن معتوق آل طه، أن الحملة استهدفت المواقع تحت الإنشاء بحي المزروع بالقطيف، و ضبط ٦ مخالفين للمادة ٣٩ من النظام لقيامهم بالعمل لحسابهم الخاص.

وأضاف ” آل طه ” ، أنَّه تم تسليم المخالفين لشرطة المحافظة، تمهيداً لتسليمهم لإدارة الوافدين بالمنطقة الشرقية لإكمال اللازم فيما يخصهم.